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"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)

"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
17:05 Сегодня Телеграф

Вчера в Сети появилось видео якобы обстрела Донецка украинской армией, которое снял известный российский фейкер Дмитрий Стешин. Автор уверяет, что в результате атаки ВСУ погиб мужчина. Впрочем, даже невооруженным глазом заметно, что запись - ни что иное как подделка со множеством "ляпов". 

Так, в комментариях люди обратили внимание, что оператору несказанно повезло снимать обстрел из "зоны зеленых насаждений", захватывая в кадр автобусные остановки для демонстрации картины именно пригорода Донецка. Однако, пишут интернет-пользователи, фейкер умышленно снимает происходящее под углом в 45 градусов - дескать, чтобы исказить направление прилета снарядов. 

Интересно, что пропагандисты РФ уверяют об обстреле пятиэтажного дома на Новороссийской, 15, в результате которого якобы погиб 59-летний мужчина. Забавно, что дом этот находится на севере Донецка и до кратчайшего соприкосновения с линией фронта - более 3 км. Да и, по словам местных комментаторов, этажей там на самом деле не 5, а 9.

Для наглядности росСМИ показали фото дома и кухни, куда якобы угодил снаряд. Однако нигде нет следов его попадания, есть лишь разбитое окно на кухне, повреждения которого явно не соответствует разрыву.

Общее фото дома показывает, что окно разбито только в квартире погибшего, в то время как его балкон, балконы соседей и фасад в целом не содержат следов от осколков.

В ВСУ также отреагировали на очередную провокацию россиян в СМИ. Так, известный украинский блогер и офицер ВСУ Анатолий  Штефан "Штирлиц" заявил, что россияне штампуют один фейк за другим. 

А военно-политический обозреватель Александр Коваленко уверен, что россияне пытаются повесить на ВСУ бытовой конфликт.

"В очередной раз спасибо российским пропагандистам за их непрофессионализм!" - написал Коваленко на своем канале в Телеграмм.

Напомним, обострение ситуации на Донбассе приводит к усилению обстрелов с обеих сторон. 3 апреля оккупанты обвинили украинских военнослужащих в гибели ребенка.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 342

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Донецк, ДНР, Фейки.
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