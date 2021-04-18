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Разве что дождь прикроет от заморозков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 апреля

Разве что дождь прикроет от заморозков: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 18 апреля
00:11 Сегодня Телеграф Shutterstock / Fotodom

Воскресенье, 18 апреля, в Украине опять не обещает теплой погоды: на севере ожидаются дожди, а на остальной территории страны ночью заморозки.

Об этом в субботу пишет в своем Telegram-канале синоптик Наталка Диденко и свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"В большинстве областей завтра днем ожидается + 10 + 14 градусов. А вот на Севере, северо-востоке будет холоднее, + 7 + 12 градусов.

В Карпатах еще ниже, на высокогорье до "минусов".

Укргидрометцентр_18_04

(карта Укргидрометцентра)

Ближайшей ночью во многих областях - заморозки.

Укргидрометцентр_18_04_заморозки

(карта Укргидрометцентра)

Диденко отмечает, что циклон с дождями "прикроет" от заморозков Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, вероятно, Житомирскую и Ровенскую область.

Погода_18_04_карта

"На остальной территории Украины 18 апреля без осадков.

В Киеве воскресенье предполагается влажной и прохладной. Местами дождь, днем около +10, +11 градусов.

"20-22 апреля припрется в Украину очередной циклон на наши головы - станет больше осадков, ветра, будет холодновато. Видно, атмосфера решила свежей, мягко говоря, погодой заставить нас проворнее готовиться к Пасхе", - подытожила Диденко.

Погода_18_04_карта

Как сообщалось, в городе Кодыма в Одесской области 16 апреля выпал снег.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Погода, Дожди, Прогноз, Заморозки, Воскресенье, Наталка Діденко.
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