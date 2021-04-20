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Газета The Sun оконфузилась с флагами Украины и России

Газета The Sun оконфузилась с флагами Украины и России
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф

Британские журналисты показали себя настоящими "экспертами" в конфликте между Украиной и Россией. Таблоид The Sun подал специфические данные о силах армий двух государств и перепутал государственные флаги противоборствующих сторон.

В своем материале о возможной полномасштабной войне между двумя странами, журналисты решили показать инфографику вооруженных сил РФ и Украины. И уже на этом этапе произошел первый конфуз. Количество живой силы, танков, авиации и кораблей с украинской стороны британцы показали под российским флагом. Всю же армаду северного соседа журналисты отметили государственным флагом Украины. По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, эта оплошность исправлена не была.

инфографика

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Также возникает вопрос, откуда в Украине 1,2 миллиона солдат, как заявлено в инфографике. Да и не факт что вооруженные силы РФ имеют в своем составе 3,5 миллиона бойцов. Скорей всего журналисты взяли информацию из проекта Global Firepower Индекс силы (PowerIndex). Правда, по какой методике они определяют количество войск остается неясным.

По заявлению пресс-службы Министерства обороны Украины, в мае прошлого года численность ВСУ составляла 246 000 человек.

Напомним, в ЕС заявили о 150 000 российских военных на границе с Украиной.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Журналисты, Россия, Война, ВСУ, The Sun.
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