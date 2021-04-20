Газета The Sun оконфузилась с флагами Украины и России

Британские журналисты показали себя настоящими "экспертами" в конфликте между Украиной и Россией. Таблоид The Sun подал специфические данные о силах армий двух государств и перепутал государственные флаги противоборствующих сторон.

В своем материале о возможной полномасштабной войне между двумя странами, журналисты решили показать инфографику вооруженных сил РФ и Украины. И уже на этом этапе произошел первый конфуз. Количество живой силы, танков, авиации и кораблей с украинской стороны британцы показали под российским флагом. Всю же армаду северного соседа журналисты отметили государственным флагом Украины. По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, эта оплошность исправлена не была.

Также возникает вопрос, откуда в Украине 1,2 миллиона солдат, как заявлено в инфографике. Да и не факт что вооруженные силы РФ имеют в своем составе 3,5 миллиона бойцов. Скорей всего журналисты взяли информацию из проекта Global Firepower Индекс силы (PowerIndex). Правда, по какой методике они определяют количество войск остается неясным.

По заявлению пресс-службы Министерства обороны Украины, в мае прошлого года численность ВСУ составляла 246 000 человек.

Напомним, в ЕС заявили о 150 000 российских военных на границе с Украиной.