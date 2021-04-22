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"Аплодисменты!" Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть

"Аплодисменты!" Конфуз МВД с избиением Майкла Щура развеселил сеть
09:44 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Украинский тележурналист Майкл Щур, настоящее имя которого Роман Винтонив, сам достал видео своего избиения, а позже им хвастался замглавы МВД Антон Геращенко.

Об этом 21 апреля в Фесбуке сообщила редактор "Следствие.Инфо" Ольга Бабинец.

Она описала всю ситуацию, как она происходила. По ее словам, Роман сам нашел видео своего избиения, пока полиция 2 часа не ехала, после чего переслал ролик главе Шевченковского райоотдела.

Позднее Антон Геращенко переслал ему его же видео как доказательство оперативной работы полиции.

Бабинец также показала фото, как Щур снимает то самое видео на телефон.

"Аплодисменты!", - прокомментировала инцидент Ольга Бабинец.

Напомним, что Роман является экс-участником управления ПАО "НОТУ", ответственным за общественно-политическое направление деятельности. В 2019 году он покинул должность, чтобы вести собственный проект "ЧереЩур".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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МВД, Антон Геращенко, Майкл Щур.
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