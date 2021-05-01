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"Действительно нужные знания": в сети показали "перлы" из школьной тетради по информатике (фото)

"Действительно нужные знания": в сети показали "перлы" из школьной тетради по информатике (фото)
Обновлено 19:48 Сегодня Телеграф

Тема ошибок и нелепых задач в украинских учебниках и школьных заданиях, хоть и далеко не нова, но продолжает вызывать недоумение. 

На сей раз главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов указал на недочеты в тетради по информатике за 4 класс. 

"Трудно поверить, но предмет информатика в 2021 году выглядит так. Аналоговые тетради, где учеников 4 класса (9-10 лет) спрашивают, почему Твиттер называют чирикалкой. Действительно нужные знания", - написал он в Фейсбук. 

Тетрадь по информатике 4 класс

Тетрадь по информатике 4 класс

Примечательно, что в тетради за 2019 год детям предложили указать в каких соцсетях они сидят, включив в перечень и заблокированные в Украине "Одноклассники" и "ВКонтакте". 

Тетрадь по информатике 4 класс

Как сообщалось ранее, в одном из учебников по "Основам здоровья", ученикам младших классов предлагали провести эксперимент с окурком

А в учебниках по истории для 9 и 10 классов и вовсе нашли карту Украины без Крыма

Отметим, что Минобразования знает о подобных проблемах, а министр образования Сергей Шкарлет анонсировал создание нового порядка конкурсного отбора учебников.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 213

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Минобразования, Школа, Учебники, Информатика.
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