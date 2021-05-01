"Действительно нужные знания": в сети показали "перлы" из школьной тетради по информатике (фото)

Тема ошибок и нелепых задач в украинских учебниках и школьных заданиях, хоть и далеко не нова, но продолжает вызывать недоумение.

На сей раз главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов указал на недочеты в тетради по информатике за 4 класс.

"Трудно поверить, но предмет информатика в 2021 году выглядит так. Аналоговые тетради, где учеников 4 класса (9-10 лет) спрашивают, почему Твиттер называют чирикалкой. Действительно нужные знания", - написал он в Фейсбук.

Примечательно, что в тетради за 2019 год детям предложили указать в каких соцсетях они сидят, включив в перечень и заблокированные в Украине "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в одном из учебников по "Основам здоровья", ученикам младших классов предлагали провести эксперимент с окурком.

А в учебниках по истории для 9 и 10 классов и вовсе нашли карту Украины без Крыма.

Отметим, что Минобразования знает о подобных проблемах, а министр образования Сергей Шкарлет анонсировал создание нового порядка конкурсного отбора учебников.