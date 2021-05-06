BlaBlaCar уже не тот: украинец подловил проводника "Укрзалізниці" на мошенничестве

На сервисе BlaBlaCar появилась необычная "услуга" - поездки не на автомобилях, как это обычно бывает, а на поезде.

О таком необычном предложении в своем Facebook рассказал Дмитрий Виноградов, который намеревался добраться из Дрогобыча во Львов.

Так, один из "водителей" предложил прокатиться до Львова не на авто, а на поезде, пообещав поездку «в затишному вагоні». По его словам, "люди часто їздять і задоволені".

В сети не стали сдерживать смех по данному случаю, и "обсыпали" предприимчивого водителя лестными комментариями.

"Блаблакар уже не тот))", "Затишний плацкарт і 53 доброзичливі попутники)) Бла бла трейн віва Галичина завжди про ваш комфорт))", "А так можно было?", "Реформа Укрзалізниці. Как могут крутятся", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее "Укрзализныця" попала в скандал из-за грязного белья, выданного в поезде № 102 "Киев-Херсон".