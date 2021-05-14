Итоги дня 14 мая: отставки в Кабмине, новые санкции СНБО и обострение в Карабахе

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 14 мая зафиксировали 7562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 336 детей и 216 медработников.

Отставки министров

В составе Кабинета министров произошли изменения. В отставку ушел министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На их место уже рассматривают кандидатуры Алексея Любченко и Александра Кубракова.

Кроме того появилась противоречивая информация об отставке главы Минздрава Максима Степанова.

СНБО вводит новые санкции

В ходе очередного заседания СНБО, которое состоялось в пятницу, 14 мая, санкции были введены против более 500 "воров в законе", более 100 криминальных авторитетов.

Между Арменией и Азербайджаном разгорается новый конфликт

Военные Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении в Сюникской области.

Отмечается, что азербайджанские военные продвинулись примерно на 2 километра.

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи, включая военную.

Представлена официальная песня Евро-2020

Нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс вместе с легендарной рок-группой U2 представили официальный гимн чемпионата Европы по футболу.

Жена Зеленского призналась, как на нем отразились два года президентства

Первая леди Украины Елена Зеленская дала свое первое телевизионное интервью. Супруга президента Украины пообщалась с известной телеведущей Натальей Мосейчук, в рамках программы VIP.

HBO назвал дату выхода премьеры новой серии сериала "Друзья"

Спустя 17 лет после последней серии сериала "Друзья", они все же вернулись. Канал HBO наконец-то назвал дату долгожданной премьеры нового эпизода ситкома.

Первая репетиция Go-A стала одной из самых просматриваемых на YouTube

По состоянию на 14 мая на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest видео репетиций Go-A набрало 680 тысяч просмотров со всего мира.