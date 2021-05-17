Суд сжалился над ветераном АТО, отбивавшемся от группы преследователей на Тернопольщине

В понедельник, 17 мая, Тернопольский апелляционный суд смягчил меру пресечения для обвиняемого в умышленном убийстве ветерана АТО Андрея Пекельного с круглосуточного домашнего ареста до ночного.

Об этом сообщается на официальном сайте Тернопольского апелляционного суда.

Защита Пекельного давила на то, что молодой человек является участником АТО «и защищал независимость Украины, положительно характеризуется по месту жительства, содержит мать и брата, которые являются инвалидами».

Теперь Пекельный будет находиться под домашним арестом в ночное время с 22.00 до 7.00.

Отметим, что Пекельный подозревается в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на срок до 2-х лет.

Как сообщал "Телеграф", 2 мая во дворе собственного дома в селе Глещава, отбиваясь от толпы нападавших, Пекельный смертельно ранил ножом одного из них.