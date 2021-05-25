У Авакова удивили рассказом о "наказании" полицейских после изнасилования свидетельницы в Кагарлыке

30 полицейских из 38 в райотделе Кагарлыке, где в конце мая 2020 года стало известно об изнасиловании 26-летней свидетельницы, остались работать на своих должностях. При этом шесть из них получили повышение, а одного уволили.

Об этом сообщил в эфире Радио НВ заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Переаттестация - это не наказание, это проверка служебных знаний, проверка того, достойны ли эти люди работать. Если два преступника из 43-х изнасиловали женщину, били ее, то они за это отвечают. Но нельзя говорить, если один или два полицейских в райотделе плохие, то все плохие", - объяснил такое решение Геращенко руководства МВД.

В сети стали бурно обсуждать решение правоохранителей, посчитав такое «решение вопроса» слишком легким при таких обстоятельствах.

"Мусорская арифметика", - прокомментировал ситуацию журналист Леонид Швец.

"Мусорская система самая крепкая", "Врадиевку забыли", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", 25 мая 2020 года украинцев потрясла новость о том, что в Кагарлыкском отделении полиции пытали, а затем изнасиловали женщину.

После этого 27 октября судья Голосеевского районного суда в Киеве освободила из-под стражи Ярослава Леваднюка, бывшего полицейского - фигуранта дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыке.