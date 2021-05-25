Всплеск смертности из-за коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего умирают люди

На фоне роста смертности из-за коронавируса в Украине на утро вторника, 25 мая, в антирейтинге по количеству летальных случаев из-за коронавируса лидирует Херсонская область.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Итак, при общем количестве 249 смертей за сутки, топ-5 антирейтинга по количеству летальных случаев за последние сутки выглядит так:

Херсонская область – умер 31 человек (1046 – с начала пандемии)

Запорожская область – умерли 25 человек (2270 – с начала пандемии)

Донецкая область – умер 21 человек (2160 – с начала пандемии)

Харьковская и Луганская область – умерли 17 человек (3178 и 870 соответственно – с начала пандемии)

Днепропетровская область – умерли 15 человек (3993 – с начала пандемии)

Что касается антирейтинга по количеству умерших с начала пандемии, то

На первом месте – Киев (5035 человек умерли)

На втором месте - Днепропетровская область (3993 человека умерли)

На третьем месте – Львовская область (3533 человека умерли)

На четвертом месте – Харьковская область (3178 человек умерли)

На пятом месте – Одесская область (2868 человек умерли)

Как сообщал "Телеграф", ранее на утро понедельника, 24 мая, была зафиксировано рекордно маленькое количество заболевших.