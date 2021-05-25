Скачать
Вторник, 25.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Время покупать или время продавать? Каким будет курс доллара летом
Время покупать или время продавать? Каким будет курс доллара летом
На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
На видео с Протасевичем после задержания заметили важный сигнал
В Украине резко увеличилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 25 мая
В Украине резко увеличилось число летальных случаев от коронавируса: данные на 25 мая
У Авакова удивили рассказом о "наказании" полицейских после изнасилования свидетельницы в Кагарлыке
У Авакова удивили рассказом о "наказании" полицейских после изнасилования свидетельницы в Кагарлыке

Всплеск смертности из-за коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего умирают люди

Всплеск смертности из-за коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего умирают люди
10:50 Сегодня Телеграф

На фоне роста смертности из-за коронавируса в Украине на утро вторника, 25 мая, в антирейтинге по количеству летальных случаев из-за коронавируса лидирует Херсонская область.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Итак, при общем количестве 249 смертей за сутки, топ-5 антирейтинга по количеству летальных случаев за последние сутки выглядит так:

  • Херсонская область – умер 31 человек (1046 – с начала пандемии)
  • Запорожская область – умерли 25 человек (2270 – с начала пандемии)
  • Донецкая область – умер 21 человек (2160 – с начала пандемии)
  • Харьковская и Луганская область – умерли 17 человек (3178 и 870 соответственно – с начала пандемии)
  • Днепропетровская область – умерли 15 человек (3993 – с начала пандемии)

Что касается антирейтинга по количеству умерших с начала пандемии, то

  • На первом месте – Киев (5035 человек умерли)
  • На втором месте - Днепропетровская область (3993 человека умерли)
  • На третьем месте – Львовская область (3533 человека умерли)
  • На четвертом месте – Харьковская область (3178 человек умерли)
  • На пятом месте – Одесская область (2868 человек умерли)

 Как сообщал "Телеграф", ранее на утро понедельника, 24 мая, была зафиксировано рекордно маленькое количество заболевших

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 239

Все по теме:

Украина, Смертность, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин в памперсе? Фото и видео со встречи президента РФ насмешили сеть
02 Новые оправдания Беларуси удивили даже российских пропагандистов (шутки и мемы)
03 Любит женщин постарше и ничего не имеет против геев: что известно про ориентацию победителя "Евровидения"
04 Российский депутат прославился в сети, сняв на видео "тройничок" с женой и девочкой-подростком
05 Употреблял или нет: появились результаты теста на наркотики победителя "Евровидения-2021"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Позорные нападки&quot;: Байден не смолчал насчет задержания Протасевича в Беларуси
"Позорные нападки": Байден не смолчал насчет задержания Протасевича в Беларуси
Стало известно, когда Украина прекратит авиасообщение с Беларусью: точные дата и время
Стало известно, когда Украина прекратит авиасообщение с Беларусью: точные дата и время
Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
Под Одессой загадочно скончался водитель мэра: в предсмертной записке нашли странности
Всплеск смертности из-за коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего умирают люди
Всплеск смертности из-за коронавируса в Украине: в каких регионах больше всего умирают люди
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь