Итоги дня 28 мая: экс-глава СВР погиб в Египте, "торговая войнушка" между Украиной и Беларусью

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на пятницу, 28 мая, зафиксировано 3306 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

На египетском курорте скончался экс-глава украинской разведки

28 мая в больнице Дахаба в Египте скончался бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь.

Украина закрывает небо для белорусских самолетов, Минск готовит ответные шаги

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, одобрил запрет использовать воздушное пространство страны зарегистрированнымв Беларуси самолетам с начала суток субботы, 29 мая.

В ответ на это Беларусь решила приостановить поставки бензина А-95 в Украину.

Кроме того, Беларусь вводит индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров.

После этого стало известно, что в МИД Украины создали и передали в СНБО список пособников режима Александра Лукашенко, против которых, возможно, введут санкции.

В Украине появятся первые центры массовой вакцинации

В ряде городов Украины с субботы, 29 мая, начинают работу центры вакцинации от COVID-19, которые начнут принимать людей из списка ожидания приложения "Дія" или контакт-центра Минздрава.

Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось

У артистки случился рецидив онкологии. Во время занятий в бассейне Анастасия ощутила головокружение. А на обследовании стало понятно, что рак вернулся.

"Миссис Украина 2021" Татьяна Ровная вступила в свои обязанности

27 мая в Киеве отгремел международный конкурс красоты "Миссис Украина 2021". Самой красивой из замужних конкурсанток стала многодетная мама из Днепра - 33-летняя Татьяна Ровная.

Юля Зайка из "Холостяка" снялась в популярном сериале на канале СТБ

Участница и финалистка популярного романтического реалити-шоу "Холостяк-11" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко получила приглашение принять участие в съемках 3 сезона сериала "Крепостная".

Сеть возмущена концертами Джигана в Украине

27 мая в Киеве и 28 мая в Одессе состоялись концерты известного хип-хоп и R&B исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн). В сети же выразили мнение, что артистам, типа Джигана, не место на украинских сценах.

Потап порадовал фанов новым сольным треком

В пятницу, 28 мая, Потап пригласил погрузиться с ним на глубину его будущей пластинки, представив новый трек "Кровь и Любовь".