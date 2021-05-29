Украинский дизайнер изменила жилье ребенка, от которого отказались мама и бабушка (видео)

Вышел второй выпуск благотворительного проекта "Право на комфорт", который меняет жилье детей из неблагополучных семей.

На платформе YouTube вышла вторая серия проекта "Право на комфорт", во время которого участники – украинские дети из неполных семей, дети-сироты и дети погибших участников военных действий на Донбассе, имеют уникальную возможность получить новое жилье.

Героиней второго выпуска стала прабабушка Катерина, которая самостоятельно воспитывает своего правнука Ростика, от которого отказались родная мать и бабушка.

"Катерина с Ростиком проживали в ужасной маленькой квартире, где полностью отсутствовали нормальные условия для жизни маленького ребенка: сырость, плесень, грибок – это все, чем дышал Ростик. На это было невыносимо смотреть, это одна из самых сложных историй, с которыми к нам обращались. Очень хотелось помочь именно этой сильной женщине и ее правнуку", - поделилась автор проекта дизайнер Виктория Файнблат.

Кроме помощи с обустройством жилья, команда проекта также помогает организовать психологическую и медицинскую помощь участникам проекта.

За ходом реалити можно следить на ютуб-канале Виктории. В апреле был презентован первый выпуск проекта, в котором изменили жилье другой героине проекта - бабушке Валентине, которая самостоятельно воспитывает двоих внуков, от которых отказались родители.

Чтобы стать участником, волонтером или меценатом проекта, отправляйте заявку на официальный сайт фонда "Право на комфорт".