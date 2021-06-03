На Киевщине женщине-судье дали суровый тюремный срок за "помощь" бизнесмену

В четверг, 3 июня, Высший антикоррупционный суд постановил отправить на 6 лет в тюрьму судью Броварского горрайонного суда Киевской области Анну Билык, которая попалась на взятке в 1000 евро.

По информации журналиста Олега Новикова, Билык требовала деньги у частного предприятия за вынесение уточняющего решения по делу об изъятии 13,5 тонн горючего и пообещала вернуть бизнесмену его топливо.

В итоге, судья сама предстала пред судом и получила суровое наказание. По информации САП, ей назначили 6 лет тюрьмы с конфискацией ее авто и земли в Броварах.

Ранее мы сообщали о том, что в Одессе судья пожаловался на преследование участницы судебного процесса. По словам судьи Андрея Бойчука, уже более 4,5 лет назад он принял иск в деле о разводе, после чего женщина довольно настойчиво стала пытаться завязать с ним любовные отношения.