С поездом "Укрзализныци" произошло ЧП в Венгрии

Во вторник, 8 июня, в Венгрии на станции Ньиредьхаза (венг. Nyíregyháza) по техническим причинам был отцеплен пассажирский вагон "Укрзализныци" ("Укрзалізниця"), следовавший из Киева через Будапешт (Венгрия) в Вену (Австрия), а девять пассажиров, которые ехали в нем, были пересажены в местный поезд и без задержки продолжают путешествие.

Об этом сообщает во вторник днем пресс-служба "Укрзализныци".

"Представители венгерской стороны выполняют регламентные работы и уже позволили дальнейшее движение вагона. Он будет возвращен в состав поезда на обратном пути следования. Поэтому пассажиров, возвращающихся из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят на станцию пересадки, после чего они продолжат движение в Украину", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что "технические причины выясняются".

При этом в компании добавили, что изменений в график международного сообщения "Киев - Будапешт – Вена" пока на планируется и следующий рейс будет отправляться из Киева по расписанию.

Стоит отметить, что "Укрзализныця" возобновила железнодорожный маршрут Киев – Будапешт – Вена лишь неделю назад – 1 июня. Поезд курсирует ежедневно по такому графику: отправление с Центрального вокзала Киева в 14:07, далее поезд проходит через Будапешт (прибытие в 08:20) и прибывает в Вену в 11:21 следующего дня.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.

Как сообщалось, "Укрзалізниця" анонсировала запуск новых поездов в Одессу и Бердянск с середины июня.

Также в Украине запустят новый поезд, который соединит три туристических региона