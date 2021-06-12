Украина заработала на "платных камерах" СИЗО 4 млн грн: на что потратят деньги

Украина заработала на платных камерах в СИЗО 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Фейсбуке.

"4 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что все средства, полученные от реализации этой программы идут на ремонт бесплатных камер СИЗО.

По его информации, за эти деньги уже отремонтировано 65 камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.

В комментариях к записи уточнили, что указанные 4 миллиона были получены с момента начала программы, то есть с мая 2020 года.

Как сообщалось ранее, в начале июня в Украине впервые продали тюрьму на аукционе.