Украина заработала на "платных камерах" СИЗО 4 млн грн: на что потратят деньги

Украина заработала на платных камерах в СИЗО 4 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Фейсбуке.
"4 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что все средства, полученные от реализации этой программы идут на ремонт бесплатных камер СИЗО.
По его информации, за эти деньги уже отремонтировано 65 камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения.
В комментариях к записи уточнили, что указанные 4 миллиона были получены с момента начала программы, то есть с мая 2020 года.
Как сообщалось ранее, в начале июня в Украине впервые продали тюрьму на аукционе.