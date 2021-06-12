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Украина заработала на "платных камерах" СИЗО 4 млн грн: на что потратят деньги

Украина заработала на "платных камерах" СИЗО 4 млн грн: на что потратят деньги
03:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Украина заработала на платных камерах в СИЗО 4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Фейсбуке. 

"4 млн грн заработали следственные изоляторы Украины благодаря реализации платных камер. Средства были получены за пользование 40 платными камерами на 100 койко-мест", - говорится в сообщении. 

В ведомстве указали, что все средства, полученные от реализации этой программы идут на ремонт бесплатных камер СИЗО. 

По его информации, за эти деньги уже отремонтировано 65 камер на 406 мест, а также прогулочные дворики и коридорные помещения. 

В комментариях к записи уточнили, что указанные 4 миллиона были получены с момента начала программы, то есть с мая 2020 года. 

 

Как сообщалось ранее, в начале июня в Украине впервые продали тюрьму на аукционе

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СИЗО, Минюст.
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