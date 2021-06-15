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Какой праздник 15 июня: народные приметы и запреты

Какой праздник 15 июня: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

Во вторник, 15 июня, почитается память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Также этот день носит названием "Вьюн Зеленый".

Никифор родился в семье императорского секретаря в Константинополе. Он был ревностным защитником икон. Когда в 815 году воссел на престол император-иконоборец Лев Армянин, Никифор был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.

Известно, что в этот день из вьюнка девушки плели венки на счастье. По традиции, дома украшали веточками берез. Народный праздник Вьюнец предполагал проведение большого количества обрядов, которые забылись со временем. Наши предки 15 июня собирались шумными компаниями, пели песни, угощали взрослых вином, а детей - конфетами.

Народные приметы 15 июня

  • Если ночью и утром тихая погода, значит еще несколько дней будет тепло и ясно.

  • Если в течение дня ветер усиливается, значит будет дождь.

  • На закате солнце прячется за облака или тучи - к ненастью.

  • Если до обеда было солнце - то первая половина июля будет сухая. Если в послеобеденное время начался дождь, то и в июле после середины месяца пойдут дожди.

  • Родившиеся 15 июня обладают веселым нравом.

Что запрещено делать 15 июня

  • Девушкам и женщинам нельзя подметать, пылесосить - с сором можно вымести из жизни здоровье и благополучие.

  • Чтобы не столкнуться с жизненными трудностями, не стоит надевать вещи с металлической фурнитурой.

  • Раньше запрещалось купаться. Верили, что 15 июня русалки заберут под воду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 20 июня в Украине будет тепло, но с дождями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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