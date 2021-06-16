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Среда, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной
Долгая дорога "не туда": по какому пути надо идти Украине, чтобы стать успешной

Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине

Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Тысяча заболевших за сутки и две трети из них тяжелые: статистика коронавируса 16 июня в Украине

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1045 человек с COVID-19.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Украине, в частности, на Донбассе, и на ее границах, а также вступление страны в НАТО.

Также президенты США и РФ обсуждали вопрос минских соглашений, однако на своих  пресс-конференциях несколько разошлись в трактовках.

Раскол в "Голосе"

 "Фракции "Голос" уже не существует": депутаты пошли на радикальный шаг

Десять народных депутатов из парламентской фракции партии "Голос" 16 июня заявили о расколе во фракции.

Витренко могут уволить из НАК "Нафтогаз Украины"

Витренко уволят? Наблюдательный совет "Нафтогаза" собирается на срочное заседание

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд выступила за отстранение главы правления Юрия Витренко от занимаемой им должности.

В Украине продлили карантин

 В Украине продлили карантин: названы сроки

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о продлении в стране карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Евро-2020

Турки проигрывают во втором матче подряд и с большой вероятностью покидают Евро-2020 (видео)

День 16 июня стартовал на Евро-2020 с поединка группы B между Финляндией и Россией. Закончился он победой россиян.

Во втором матче среды на Евро-2020 сражались команды Турции и Уэльса. Поединок закончился уверенной победой британской команды.

Игровой день на Евро-2020 завершится поединком Италии и Швейцария (прямая трансляция).

ZaxidFest

 Старожилы "Ляпис-98" и белорусы, разорвавшие ТикТок, "Intelligency": известны первые участники фестиваля "ZaxidFest-2021"

Стали известны первые участники фестиваля "ZaxidFest-2021".

Российский рэпер Face высказался о России и Украине

"Нет свободы слова, крепостной менталитет и отсутствие гражданских свобод": рэпер Face о России

Популярный российский рэпер Face дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, как относится к Украине, и что он думает по поводу конфликта между странами. Также оказалось, что его далеко не все устраивает в России

"Скованные одной цепью" расстались

Продержались 123 дня. Сковавшая себя цепями пара из Харькова рассталась

Харьковчане Александр и Виктория, которые на День всех влюблённых, 14 февраля, в Киеве приковали к своим рукам цепь, объявили о расставании.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

Все по теме:

Нафтогаз, Переговоры, Владимир Путин, Карантин, Голос, Евро-2020, Джо Байден, Коронавирус, Юрий Витренко, Zaxidfest, Covid-19, рэпер Face.
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