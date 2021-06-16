Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1045 человек с COVID-19.

Встреча Байдена и Путина в Женеве

В Женеве на вилле Ла Гранж состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Украине, в частности, на Донбассе, и на ее границах, а также вступление страны в НАТО.

Также президенты США и РФ обсуждали вопрос минских соглашений, однако на своих пресс-конференциях несколько разошлись в трактовках.

Раскол в "Голосе"

Десять народных депутатов из парламентской фракции партии "Голос" 16 июня заявили о расколе во фракции.

Витренко могут уволить из НАК "Нафтогаз Украины"

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клер Споттисвуд выступила за отстранение главы правления Юрия Витренко от занимаемой им должности.

В Украине продлили карантин

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о продлении в стране карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Евро-2020

День 16 июня стартовал на Евро-2020 с поединка группы B между Финляндией и Россией. Закончился он победой россиян.

Во втором матче среды на Евро-2020 сражались команды Турции и Уэльса. Поединок закончился уверенной победой британской команды.

Игровой день на Евро-2020 завершится поединком Италии и Швейцария (прямая трансляция).

ZaxidFest

Стали известны первые участники фестиваля "ZaxidFest-2021".

Российский рэпер Face высказался о России и Украине

Популярный российский рэпер Face дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, как относится к Украине, и что он думает по поводу конфликта между странами. Также оказалось, что его далеко не все устраивает в России.

"Скованные одной цепью" расстались

Харьковчане Александр и Виктория, которые на День всех влюблённых, 14 февраля, в Киеве приковали к своим рукам цепь, объявили о расставании.