Итоги дня 19 июня: "месть" Лукашенко Украине, потоп в Ялте, новые дела против Шария

Коронавирус в Украине

На утро 19 июня в Украине выявили 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.

Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать украинские воздушные суда.

Против Шария в Украине открыли новые уголовные дела

Против блогера Анатолия Шария в Украине открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария".

Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты

На днях черноморский циклон накрыл оккупированный Крым. В результате ливневых дождей была затоплена Ялта и ряд других районов полуострова.

Вместе с тем, из местного крокодиляриума выбрались десятки крокодилов.

Евро-2020

В субботу, 19 июня, сборная Венгрии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Франции. Встреча состоялась в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась сенсационно со счетом 1:1.

Помимо них, 19 июня, на Евро-2020 встречаются Португалия и Германия.

Также пройдет поединок между Испанией и Польшей в рамках группы Е.

Певицу МакSим подключили к ИВЛ

Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Отмечается, что все симптомы у певицы соответствуют коронавирусу. У МакSим почти 40% поражения легких.

Генри Кавилл попал в скандал с расизмом

Популярный британский актер Генри Кавилл, известный своими ролями в "Супермене" и "Ведьмаке", может лишиться роли Геральта из Ривии из-за скандала, связанного с расизмом.

Умер популярный писатель Слава Сэ

В субботу, 19 июня в центральной больнице в Риге от осложнений коронавируса скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ.