Итоги дня 19 июня: "месть" Лукашенко Украине, потоп в Ялте, новые дела против Шария

Коронавирус в Украине
На утро 19 июня в Украине выявили 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник.
Лукашенко сказал, как отомстит Украине за закрытие полетов
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет принимать украинские воздушные суда.
Против Шария в Украине открыли новые уголовные дела
Против блогера Анатолия Шария в Украине открыли уголовные дела за отмывание доходов, уклонение от уплаты налогов и махинации в финансировании "Партии Шария".
Масштабы потопа в Ялте сняли на видео с высоты
На днях черноморский циклон накрыл оккупированный Крым. В результате ливневых дождей была затоплена Ялта и ряд других районов полуострова.
Вместе с тем, из местного крокодиляриума выбрались десятки крокодилов.
Евро-2020
В субботу, 19 июня, сборная Венгрии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Франции. Встреча состоялась в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась сенсационно со счетом 1:1.
Помимо них, 19 июня, на Евро-2020 встречаются Португалия и Германия.
Также пройдет поединок между Испанией и Польшей в рамках группы Е.
Певицу МакSим подключили к ИВЛ
Артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы. Отмечается, что все симптомы у певицы соответствуют коронавирусу. У МакSим почти 40% поражения легких.
Генри Кавилл попал в скандал с расизмом
Популярный британский актер Генри Кавилл, известный своими ролями в "Супермене" и "Ведьмаке", может лишиться роли Геральта из Ривии из-за скандала, связанного с расизмом.
Умер популярный писатель Слава Сэ
В субботу, 19 июня в центральной больнице в Риге от осложнений коронавируса скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ.