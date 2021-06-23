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Четверг, 24.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 23 июня: новый штамм COVID-19 в Украине, провокация РФ у берегов Крыма и выход Украины в 1/8 Евро-2020

Итоги дня 23 июня: новый штамм COVID-19 в Украине, провокация РФ у берегов Крыма и выход Украины в 1/8 Евро-2020
Обновлено 22:32 Ср, 23 Июнь 2021 Телеграф

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 274

Все по теме:

Черное море, Пенсионный возраст, Эсминец, Евро-2020, Коронавирус, Итоги дня.
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