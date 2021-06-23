Итоги дня 23 июня: новый штамм COVID-19 в Украине, провокация РФ у берегов Крыма и выход Украины в 1/8 Евро-2020

Коронавирус в Украине
В Украине резко выросло число заболевших и умерших от коронавируса.
В Украине растет число областей, не соответствующих "зеленой зоне".
В Украине впервые обнаружили самый опасный штамм коронавируса.
Украина вводит ограничения на въезд из-за нового "дельта"-коронавируса
Пенсионный возраст
Украинцам снова предлагают поднять пенсионный возраст: основание – абсурдно
Проблемные бэби-боксы
Столь нужная помощь от государства как бэби-боксы превратилась в источник скандалов, а возможно, и коррупции.
ЧП возле Крыма
Российские военные открыли огонь в сторону британского корабля в Черном море неподалеку от оккупированного Севастополя.
Великобритания уже достойно ответила на заявления россиян.
Опять Николай Тищенко
В среду, 23 июня, самолет из Киева в Ужгород не смог вылететь вовремя якобы из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал видео в аэропорту.
Элетромобили
Развитие электромобилей в мире: что предрекают рынку аналитики.
ЕВРО-2020
Украина вышла в плей-офф Евро-2020.
С кем сыграет Украина в 1/8 финала Евро-2020: два сценария
Футбол
"Галатасарай" сделал предложение лучшему бомбардиру сборной Украины на Евро-2020.
"Милан" согласовал контракт с чемпионом мира-2018.
Новая "Холостячка" Злата Огневич поделилась лайфхаками
Новая главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка", украинская певица Злата Огневич поделилась со своими подписчиками необычными лайфхаками.
Бен Афлек и Джей Ло
Бен Аффлек снова хочет сделать предложение Джей Ло.