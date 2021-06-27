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"Новый клип Марув": в сети бурно обсуждают полураздетую пассажирку в автобусе Киева (видео)

"Новый клип Марув": в сети бурно обсуждают полураздетую пассажирку в автобусе Киева (видео)
02:23 Сегодня Телеграф

В киевском автобусе заметили девушку в необычном наряде.

Видео со странной пассажиркой опубликовали в одном из киевских Telegram-каналов.

На кадрах видно девушку в боди или в купальнике. На голове у нее – каре желто-черного цвета. При этом женщина не стесняясь демонстрирует всем присутствующим в салоне свои оголенные ягодицы. Причем видно, что женщина находится не в адекватном состоянии, поскольку, держится за поручень неплотно. Ее постоянно шатает из стороны в сторону.

В комментариях люди по-разному отреагировали на появление необычного пассажира.

"Я думал это новый клип Марув", "Это с унылыми ро**ми рядом что-то не так...", "Да все нормально, фигурка у девахи тоже очень даже, а то что в такую жару кондишен не работает в бусе - это плохо", "Тикток головного мозга", - пишут в сети.

Также в комментариях указали, что девушка, чтобы эпатировать таким образом публику, заранее подготовилась.

Хайп в автобусе Киева

Как сообщал "Телеграф", в Ровно скандальная блогерша Катя Майами (Екатерина Крылова) разделась в троллейбусе на одном из городских маршрутов.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Киев, Видео, Автобусы.
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