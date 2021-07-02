Укрпошта прекращает доставку пчел: это был единственный перевозчик пчелопакетов в Украине

Укрпочта прекратила доставку пчел до тех пор, пока не будут созданы условия для их безопасной перевозки и сохранения здоровья сотрудников. Норма действует с 1 июля.

Об этом почтовый оператор заявил на своем официальном сайте.

В заявлении сказано, что Укрпочта не является профильным перевозчиком и не может выделить транспорт со специальными условиями. Также, на качество перевозки насекомых влияет погода и количество пчел в пчелопакетах, которое перевозчик не контролирует.

В ответ на обращения пчеловодов, Укрпочта согласилась перевозить пчелиных маток в специальной упаковке, которая будет вложена в другую с вентиляционными отверстиями. Такая услуга будет доступна до октября.

Союз пчеловодов Украины сообщает, что перевозка пчеломаток в бумажной упаковке безопасна, ведь их пересылают в специальной клеточке с кормом и дополнительными пчелами, которые регулируют ее температурный режим.

Такое решение Укрпочта приняла после ситуации с мнимой гибелью 8 млн пчел в мае.