Итоги 7 июля: убийство президента Гаити и обострение на Донбассе

Среда, 7 июля, запомнится сразу несколькими важными событиями.

"Телеграф" собрал топ-новостей, "сделавших" этот день.

Коронавирус в Украине

За вторник, 6 июля, в Украине выявили 610 новых случаев коронавируса. В том числе COVID-19 зафиксировали у 40 детей и 20 медработников. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заражения зарегистрировали в столице - г. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях. Наименьшее количество новых случаев в Ивано-Франковской области (3).

Убийство президента Гаити

В ночь на 7 июля неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза и ранили его жену. Вскоре стало известно, что от ранений скончалась и супруга президента.

Обострение на Донбассе

Боевики готовятся к возможному наступлению на Донбассе, о чем свидетельствует стягивание техники в жилые районы городов и поселков на оккупированной территории.

Новый поворот в дипскандале РФ и Эстонии

Задержанного за якобы шпионаж в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте в России объявили персоной нон-грата.

Смерть Роберта Дауни-старшего

7 июля стало известно о кончине Роберта Дауни — отца Роберта Дауни-младшего. Актер и режиссер скончался в возрасте 85 лет. До своей смерти он долгое время страдал от болезни Паркинсона.