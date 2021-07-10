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Суббота, 10.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 10 июля: скандал с нардепом Юрченко, новый рекорд смертности от коронавируса в России
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Итоги дня 10 июля: скандал с нардепом Юрченко, новый рекорд смертности от коронавируса в России

Итоги дня 10 июля: скандал с нардепом Юрченко, новый рекорд смертности от коронавируса в России
Обновлено 21:02 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

За сутки 9 июля в Украине выявили 507 новых случаев коронавируса. Среди них 41 ребенок и 33 сотрудника медучреждений. 

Коронавирус в России

752 человека умерли в Российской Федерации от COVID-19. Это максимум за весь период пандемии. Наибольшее количество летальных исходов - в Москве и в Санкт-Петербурге.

На кладбищах Санкт-Петербурга заканчиваются места из-за вспышки коронавируса, а потому многие выбирают для прощания кремацию. При этом питерский крематорий с нагрузкой не справляется - в очередях на сжигание сотни гробов

Угодивший в скандал с ДТП нардеп Юрченко вновь сел за руль

Народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко после ДТП во Львове и скандала с наркотиками вновь сел за руль

Макгрегор и Порье провели взвешивание

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания накануне масштабного ММА-ивента UFC 264, в главном бою которого в октагоне встретятся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

Бойцы ММА встретятся в третий раз

Эшли Барти завоевала победу на турнире Большого шлема

В субботу, 10 июля, завершилась решающая игра "Уимблдона". Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти вышла на корт против чешки Каролины Плишковой

Противостояние завершилось в пользу Барти.

Состояние певицы МакSим

Известная российская певица Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом МакSим, продолжает находиться в московской частной клинике под наблюдением лучших врачей. Ее представитель сообщила, что состояние певицы улучшилось. 

Принц Гарри и Меган Маркл получат 500 фунтов

Британская благотворительная организация Population Matters (движение за оптимальную численность населения) присвоили "экологическую награду" принцу Гарри и Меган Маркл в размере 500 фунтов (около 19 тысяч грн) за то, что те ограничились только двумя детьми

Netflix презентовал первый трейлер "Ведьмака 2"

Стриминговый сервис Netflix порадовал поклонников фэнтези-сериала "Ведьмак". Создатели шоу поделились новым постером и первым трейлером второго сезона проекта.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Коронавирус, Коннор Макгрегор, Дастин Порье, Covid-19, Александр Юрченко.
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