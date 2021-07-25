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Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)

Черновецкий рассказал, как вызывал проституток второму президенту Украины (видео)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий поделился историей того, как в 90-х годах вызывал проституток для высшего руководства Украины.

Об этом пишет OBOZREVATEL

По словам Черновецкого, девушек он вызывал для тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы, министра внутренних дел Юрия Кравченко и нардепов Владимира Литвина и Ивана Плюща. 

Он рассказал, что тогда он еще был банкиром и к нему обратился первый заместитель министра, который заявил, что если он не закажет "порядочных девушек" политикам, то его уволят с работы. 

Тогда, говорит Черновецкий, он решил обратиться к знакомой бывшей проститутке, с которой тот познакомился в церкви. 

Бывший глава Киева отметил, что на следующий день эта женщина потребовала от него еще по две тысячи долларов за "каждую из девочек". Такой гонорар она запросила потому, что политики "просто издевались над ними". 

Как сообщалось ранее, в Одесской области полицейский набрал долгов на 300 тысяч долларов, ограбил квартиру и исчез

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 80

Все по теме:

Владимир Литвин, Леонид Черновецкий, Леонид Кучма, Юрий Кравченко, Иван Плющ.
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