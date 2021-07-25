Главные события недели: Безос полетел в космос, в США определились с датой визита Зеленского, в Токио стартовала Олимпиада

Коронавирус в Украине

На утро воскресенья, 25 июля, в Украине зафиксировали значительно больше случаев госпитализаций, чем количество новых инфицированных коронавирусом.

Тем временем, во Львовской области подтвердили три новых случая инфицирования более опасным штаммом Дельта.

Зеленский посетил Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе Батумской международной конференции в рамках визита в Грузию 19 июля.

Также он побывал на линии разграничения со временно оккупированной Абхазской Автономной Республикой.

Приглашение Зеленского на встречу с Байденом в США

Президент США Джо Байден наконец назначил дату встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на 30 августа.

Жалоба РФ на Украину в ЕСПЧ

Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека свою первую межгосударственную жалобу. Список состоит из 10 претензий к Украине.

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

В МВД произошло еще одно громкое увольнение

Советник бывшего главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк решил покинуть свой пост.

Российских футболистов дисквалифицировали за допинг

Дисциплинарный комитет ФИФА озвучил свое решение касательно трех российских футболистов Ивана Князева, Дарьи Мещеряковой и Владимира Обухова, которые были признаны виновными в нарушении Антидопингового регламента ФИФА и Дисциплинарного кодекса ФИФА

В ДТП погиб известный украинский футболист

В Бурштыне в ДТП погиб известный футболист Игорь Цимбалистый.

Скандал из-за карты Украины без Крыма на Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио еще не начались, а уже намечается громкий политический скандал из-за карты Украины на официальном сайте Олимпиады.

Украинская дзюдоистка Билодид завоевала "бронзу" на Олимпиаде в Токио

В малом финале (весовая категория до 48 кг, - прим. ред.) Дарья Билодид победила соперницу и завоевала первую медаль для сборной Украины на Олимпиаде в Токио.

Об итогах первого игрового дня на Олимпиаде, читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.

Украинский шпажист Рейзлин выиграл "бронзу" на Олимпиаде

В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио прошел турнир шпажистов. Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в поединке за третье место одолел итальянца Андреа Сантарелли.

Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес

Известная бразильская модель, бывший ангел "Victoria's Secret", 40-летняя Жизель Бюндхен решила вернуться в модельный бизнес.

Богатейший человек на Земле слетал в космос

Во вторник, 20 июля, многоразовый космический корабль для суборбитальных полётов "New Shepard" компании "Blue Origin" впервые вывел на космическую высоту капсулу с людьми. На его борту находился глава компании и самый богатый человек на Земле Джефф Безос.

Актер сериала "13 причин почему" совершил каминг-аут

29-летний американский актер Томми Дорфман, известный по мужской роли Райана Шейвера в популярном подростковом сериале "13 причин почему", совершил каминг-аут, заявив, что считает себя трансгендерной женщиной

Звезду Playboy засудили на 8 лет

Звезда португальского издания Playboy Флавия Тамайо (Flavia Tamayo) была приговорена к восьми годам тюремного заключения. Девушка была признана виновной в торговле наркотиками и проституции после ареста в 2020 году.

Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес официально подтвердила свои отношения с бывшим женихом, голливудским актером Беном Аффлеком.