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Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам

Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Обновлено 17:33 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Накануне на Север и Запад Украины обрушился циклон Гвидо, который прибыл к нам со стороны Европы. Из-за этого возникло немало чрезвычайных ситуаций, связанных с обесточиванием и падениями деревьев.

Об этом в понедельник, 2 июля, в ежедневной сводке сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В связи с осложнением погодных условий полтысячи населенных пунктов в семи областях Украины (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Черниговской и Житомирской) остались без электроэнергии.

В ГСЧС заверили, что бригады облэнерго уже устраняют все проблемы.

Также в связи с отсутствием электроснабжения пограничники временно остановили работу пропускного пункта "Лужники - Берегшурань" на границе с Венгрией, о чем сообщила ГПСУ на своем официальном сайте. по состоянию на вечер понедельника работа пункта возобновилась.

Во Львове непогода унесла жизни двух человек. На них упало дерево в Стрыйском парке. По словам полиции, они во время ЧП сидели на скамейке и от полученных травм скончались на месте.

Стало известно, что один из погибших был курсантом Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Это подтвердил Павел Ткачук, начальник академии.  

Также в городе Берегово и селе Концово Закарпатской области деревья повредили кровли нескольких домов.

Украинский гидрометеорологический центр предупредил об опасности, связанной с ухудшением погодных условий в предстоящие дни. Так, в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее "Телеграф" писал, чего украинцам стоит ждать от погоды в начале августа.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Украина, Львов, Непогода, Природные явления, Циклон Гвидо.
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