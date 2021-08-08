Миллионы людей умрут от коронавируса еще до начала зимы - прогноз

Американский Институт показателей и оценки здоровья обнародовал неутешительный прогноз, согласно которому в декабре 2021 в мире будет 5,3 миллиона смертей, связанных с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Института.

В прогнозе приводят различие между официальной статистикой смертей от коронавируса и дополнительными летальными случаями, связанными с этой болезнью, включая незарегистрированные.

Согласно прогнозу, пик смертности ожидается в конце сентября-начале октября. Этот пик связывают со штаммом "Дельта". После этого количество летальных случаев пойдет на спад.

Также исследователи прогнозируют 12 миллионов дополнительных смертей.

Стоит отметить, что сейчас в мире официально зафиксировано 4,2 миллиона смертей от коронавируса.

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