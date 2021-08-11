Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом

Коронавирус в Украине
На утро 11 августа в Украине зафиксировали 1122 новых случая коронавируса за сутки. При этом количество выздоровлений составило 1160.
В США обнаружили новый, более смертельный штамм COVID-19 "йота".
Режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября 2021 года.
Новые кадровые перестановки в Украине
Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский.
Новым исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" стал бывший менеджер Рината Ахметова Александр Камышин.
Айна Тимчук уволена с поста главы областной администрации Харьковской области.
Боевики усиливают обстрелы Донбасса
Боевики "ДНР" обстреляли село Новоселовка Вторая, вследствие чего погиб местный житель 1935 года рождения.
Кроме того, в обстрелах был ранен украинский военный и пострадала инфраструктура, из-за чего мирные жители остались без света.
Alyona Alyona мыла Софийскую площадь после дрифта
Алена Савраненко нарвалась на большую волну хейта, когда после съемок рекламы Red Bull с ней Софийская площадь осталась вся в следах шин, и пошла мыть тротуар со своей командой.
Под Новороссийском в Черное море слили нефть
Во время погрузки на танкер Minerva Symphony 7 августа в море разлили нефть - сначала сообщались одни цифры, теперь же стало известно, что масштабы разлива больше в 400 тысяч раз, нефтяное пятно видно из космоса, и под угрозой тысячи видов живых существ.
Экс-министра транспорта нашли в Монако
Бывший министр транспорта Украины и партнер олигарха Рината Ахметова Николай Рудьковский, который должен быть под домашним арестом, нашелся в Монако.
Гео Лерос проиграл дело о "пленках Ермака"
Киевский апелляционный суд признал опубликованную Гео Леросом информацию о продаже должностей братом Андрея Ермака недостоверной и порочащей честь, достоинство и репутацию Дениса Ермака.
Презентация Samsung
Технический гигант Samsung презентовал свои новые смартфоны. Новые "раскладушки" от Samsung будут оснащены подэкранной камерой и датчиками здоровья.
Турция после масштабных пожаров потерпает от дождей
На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.
Росс и Рэйчел снова вместе?
Голливудская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером, пишут СМИ.
На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко
Сегодня, 11 августа, ушел из жизни последний внук Ивана Франко - Роланд. Ему было 89 лет.
В Одессе простились с Александром Ройтбурдом
В Одесском художественном музее 11 августа прошла церемония прощания с его директором Александром Ройтбурдом.