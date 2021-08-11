Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом

Коронавирус в Украине

На утро 11 августа в Украине зафиксировали 1122 новых случая коронавируса за сутки. При этом количество выздоровлений составило 1160.

В США обнаружили новый, более смертельный штамм COVID-19 "йота".

Режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября 2021 года.

Новые кадровые перестановки в Украине

Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский.

Новым исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" стал бывший менеджер Рината Ахметова Александр Камышин.

Айна Тимчук уволена с поста главы областной администрации Харьковской области.

Боевики усиливают обстрелы Донбасса

Боевики "ДНР" обстреляли село Новоселовка Вторая, вследствие чего погиб местный житель 1935 года рождения.

Кроме того, в обстрелах был ранен украинский военный и пострадала инфраструктура, из-за чего мирные жители остались без света.

Alyona Alyona мыла Софийскую площадь после дрифта

Алена Савраненко нарвалась на большую волну хейта, когда после съемок рекламы Red Bull с ней Софийская площадь осталась вся в следах шин, и пошла мыть тротуар со своей командой.

Под Новороссийском в Черное море слили нефть

Во время погрузки на танкер Minerva Symphony 7 августа в море разлили нефть - сначала сообщались одни цифры, теперь же стало известно, что масштабы разлива больше в 400 тысяч раз, нефтяное пятно видно из космоса, и под угрозой тысячи видов живых существ.

Экс-министра транспорта нашли в Монако

Бывший министр транспорта Украины и партнер олигарха Рината Ахметова Николай Рудьковский, который должен быть под домашним арестом, нашелся в Монако.

Гео Лерос проиграл дело о "пленках Ермака"

Киевский апелляционный суд признал опубликованную Гео Леросом информацию о продаже должностей братом Андрея Ермака недостоверной и порочащей честь, достоинство и репутацию Дениса Ермака.

Презентация Samsung

Технический гигант Samsung презентовал свои новые смартфоны. Новые "раскладушки" от Samsung будут оснащены подэкранной камерой и датчиками здоровья.

Турция после масштабных пожаров потерпает от дождей

На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.

Росс и Рэйчел снова вместе?

Голливудская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером, пишут СМИ.

На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко

Сегодня, 11 августа, ушел из жизни последний внук Ивана Франко - Роланд. Ему было 89 лет.

В Одессе простились с Александром Ройтбурдом

В Одесском художественном музее 11 августа прошла церемония прощания с его директором Александром Ройтбурдом.