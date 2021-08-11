Скачать
Четверг, 12.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом
Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Земля под застройку дорожает: в Киеве за год цены могут вырасти на 20%
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)
Alyona Alyona надерзила корреспонденту "Телеграфа", вымывая Софийскую площадь после дрифта (фото, видео)

Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом

Итоги дня 11 августа: мытье Софийской площади, разлитие нефти в Черном море и прощание с Ройтбурдом
21:50 Ср, 11 Август 2021 Телеграф

Коронавирус в Украине

На утро 11 августа в Украине зафиксировали 1122 новых случая коронавируса за сутки. При этом количество выздоровлений составило 1160.

В США обнаружили новый, более смертельный штамм COVID-19 "йота".

Режим чрезвычайной ситуации и адаптивный карантин в Украине продлили до 1 октября 2021 года.

Новые кадровые перестановки в Украине

Новым главой полиции Киева назначен Иван Выговский.

Новым исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци" стал бывший менеджер Рината Ахметова Александр Камышин.

Айна Тимчук уволена с поста главы областной администрации Харьковской области.

Боевики усиливают обстрелы Донбасса

Боевики "ДНР" обстреляли село Новоселовка Вторая, вследствие чего погиб местный житель 1935 года рождения.

Кроме того, в обстрелах был ранен украинский военный и пострадала инфраструктура, из-за чего мирные жители остались без света.

Alyona Alyona мыла Софийскую площадь после дрифта

Алена Савраненко нарвалась на большую волну хейта, когда после съемок рекламы Red Bull с ней Софийская площадь осталась вся в следах шин, и пошла мыть тротуар со своей командой.

Под Новороссийском в Черное море слили нефть

Во время погрузки на танкер Minerva Symphony 7 августа в море разлили нефть - сначала сообщались одни цифры, теперь же стало известно, что масштабы разлива больше в 400 тысяч раз, нефтяное пятно видно из космоса, и под угрозой тысячи видов живых существ.

Экс-министра транспорта нашли в Монако

Бывший министр транспорта Украины и партнер олигарха Рината Ахметова Николай Рудьковский, который должен быть под домашним арестом, нашелся в Монако.

Гео Лерос проиграл дело о "пленках Ермака"

Киевский апелляционный суд признал опубликованную Гео Леросом информацию о продаже должностей братом Андрея Ермака недостоверной и порочащей честь, достоинство и репутацию Дениса Ермака.

Презентация Samsung

Технический гигант Samsung презентовал свои новые смартфоны. Новые "раскладушки" от Samsung будут оснащены подэкранной камерой и датчиками здоровья.

Турция после масштабных пожаров потерпает от дождей

На Турцию после масштабных пожаров обрушилось новое бедствие - там несколько регионов страны затопило из-за сильного ливня. Вследствие этого пострадали улицы и дома, также есть погибшие.

Росс и Рэйчел снова вместе?

Голливудская актриса Дженнифер Энистон закрутила роман с коллегой по сериалу "Друзья" Дэвидом Швиммером, пишут СМИ.

 

На 90-м году жизни скончался последний внук Ивана Франко

Сегодня, 11 августа, ушел из жизни последний внук Ивана Франко - Роланд. Ему было 89 лет.

В Одессе простились с Александром Ройтбурдом

В Одесском художественном музее 11 августа прошла церемония прощания с его директором Александром Ройтбурдом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 449

Все по теме:

Итоги дня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радость длилась недолго: в Турции масштабный потоп после пожаров (видео)
02 На Львовщине нашли крайнюю в смерти ученика, утонувшего во время экскурсии на водопад
03 Паника преждевременна: людей успокоили по поводу нового "более смертоносного" штамма COVID-19
04 Не под домашним арестом: экс-министра транспорта и партнера Ахметова нашли в Монако (фото)
05 Вы будете удивлены: кто из политиков больше всего потратил на рекламу в соцсетях в 2021 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?
&quot;Открой губочки&quot;: в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
"Открой губочки": в сети появились диктофонные записи абитуриенток со встреч с обвиненным в домогательствах Талашко
Люди погибли на месте: на Львовщине старенькая легковушка влетела под КамАЗ (фото)
Люди погибли на месте: на Львовщине старенькая легковушка влетела под КамАЗ (фото)
День молодежи 12 августа: история праздника, народные приметы и запреты
День молодежи 12 августа: история праздника, народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь