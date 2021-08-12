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"У нас нет ближе партнера": Украина и США заключили важный договор по борьбе с наркоторговлей

"У нас нет ближе партнера": Украина и США заключили важный договор по борьбе с наркоторговлей
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф Госпогранслужба

В четверг, 12 августа, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и Атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков при Посольстве США в Украине Трэвис Брукс подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, атташе отметил хорошие отношения с украинскими правоохранительными органами.

Об этом 12 августа сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Так, документ подтвердил взаимовыгодное и равноправное сотрудничество пограничной службы Украины и Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США. Оба управления будут противодействовать транснациональным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Подписание документа состоялось в посольстве США.

"Это подтверждает нашу работу и партнерство в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. И особенно приятно, что это произошло в Киеве с непосредственными участниками от Администрации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков США", - сказала временный поверенный в делах Соединенных штатов в Украине Кристина Квин.

Сотрудничество предполагает обмен информацией и проведение совместных операций, в ходе которых правоохранители будут разоблачать пути отмывания денег, полученных отобороту наркотических средств, а также выводить на чистую воду коррумпированных лиц, участвующих в наркотрафике.

 "У нас нет более близкого партнера, чем Государственная пограничная служба Украины", - отметил хорошие отношения с украинскими правоохранительными органами  Трэвис Брукс.

В Госпогранслужбе также добавили, что с начала этого года на границе остановили более 170 килограммов наркотиков. Большая часть из них - растительного происхождения, а также кокаин. Основное количество обнаружили на морских каналах сообщения и на границе с Россией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 июля в Турции задержали 4 украинских моряка по обвинениям в контрабанде наркотиков.

Напоминаем, что продавец наркотиков в США "спалился", выкладывая в интернет фото товара на ладони: его нашли по отпечаткам пальцев.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Госпогранслужба, Посольство США, Сергей Дейнеко, Трэвис Брукс, Нартокики.
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