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ГПУ анонсирует новую спецконфискацию у Януковича
Новости Украины: По итогам этой спецконфискации ГПУ планирует вернуть в бюджет Украины еще 5 млрд гривень.
На 2018 год запланинрована еще одна спецконфискация денег у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.
Кроме того, генпрокурор отметил, что из 22 млрд гривень, конфискованных ранее, освоены на сегодняшний день только 5 млрд. Это стало результатом "халатности чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить".
Ранее Луценко заявил, что публичное сведение счетов с НАБУ было ошибкой.
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