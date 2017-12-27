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ГПУ анонсирует новую спецконфискацию у Януковича

ГПУ
06:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По итогам этой спецконфискации ГПУ планирует вернуть в бюджет Украины еще 5 млрд гривень.

На 2018 год запланинрована еще одна спецконфискация денег у беглого экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в интервью украинским телеканалам.

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Кроме того, генпрокурор отметил, что из 22 млрд гривень, конфискованных ранее, освоены на сегодняшний день только 5 млрд. Это стало результатом "халатности чиновников, которые берутся за деньги и не могут их освоить".

Ранее Луценко заявил, что публичное сведение счетов с НАБУ было ошибкой.

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Все по теме:

Новости Украины, Виктор Янукович, ГПУ, Спецконфискация, Украина, Юрий Луценко.
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