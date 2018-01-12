Верховная Рада планирует начать пленарную неделю с законопроекта по Донбассу

Верховная Рада намерена начать работу в пленарном режиме на следующей неделе с рассмотрения во втором чтении законопроекта (№7163) об обеспечении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса.

Согласно проекту повестки, обнародованной на сайте парламента в пятницу, народные депутаты рассмотрят этот законопроект первым на пленарном заседании во вторник, 16 января. Кроме того, в этот же день парламент намерен включить в повестку дня сессии законопроекты о Высшем антикоррупционном суде, а также сопутствующие им законопроекты о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе суде.

Народные депутаты планируют также рассмотреть во втором чтении законопроект о приватизации государственного имущества (№7066) и в повторном втором чтении - проект закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (№4666).

В планах Верховной Рады на следующую неделю - повторно рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает сокращение количества комитетов парламента. Кадровых вопросов в проекте повестки нет.

Пленарная неделя Верховной Рады состоится 16-19 января.