Лагард назвала встречу с Порошенко "конструктивной"

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард позитивно оценила встречу в Давосе с Президентом Украины Петром Порошенко, назвав переговоры "конструктивными".

Об этом говорится в официальном заявлении главы МВФ по результатам встречи, обнародованном в среду Фондом.

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последнее развитие экономической ситуации и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий, которые будут способствовать завершению отложенного обзора в рамках программы МВФ", - отмечается в документе.

При этом директор-распорядитель МВФ подтвердила, что Фонд "вместе с другими международными партнерами и в дальнейшем готов поддерживать Украину в ее усилиях в реформировании".

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 января 2018 г.

Лагард также отметила, что "Украина должна воспользоваться нынешней благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более стабильному росту", необходимому для устойчивого повышения уровня жизни людей.

Кроме того, глава МВФ поприветствовала официальное выдвижение кандидатуры на должность главы Национального банка Украины.

Как сообщаось, Президент Украины на прошлой неделе внес в Верховную Раду Проект постановления о назначении Якова Смолия на должность главы НБУ.