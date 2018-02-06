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Гопко опасается давления на украинские общины в Польше

Акции в Польше в поддержку закона
14:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Раде обеспокоены ростом антиукраинских настроений в Польше, но считают, что не должны опускаться до уровня польских политиков.

Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко выражает обеспокоенность ростом антиукраинских настроений в Польше и считает, что принятый польскими парламентариями закон об Институте национальной памяти, который пообещал подписать президент страны Анджей Дуда, может быть использован как инструмент давления на украинские общины.

"Мы обеспокоены ростом антиукраинских настроений в Польше. А этот закон может быть инструментом дальнейшего запугивания или давления на украинскую общину, из-за того, что в польских СМИ будет нарастать истерия, и не будет возможности вести дискуссию об исторической правде, не будет академической свободы проводить исследования. Украинская позиция была в том, чтобы не опускаться до уровня польских политиков в вопросе излишней политизированности истории, а держать высокую планку и четко говорить о стратегическом партнерстве", - сказал она журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Украинский депутат также указала, что польские власти привнесли значительную дозу напряженности в отношения с США, Израилем, Германией, Литвой.

"Уже даже есть судебные процессы, и в Брюсселе говорят о том, чтобы отобрать у Польши право голоса", - отметила А.Гопко.

Вместе с тем она указала на актуальность обеспечения прав украинцев и сохранения гуманитарных связей с Польшей.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы не уменьшилось финансирование для украинских общин, гранты от польского правительства. Польша, несмотря на свое членство в НАТО и ЕС, не должна относиться к украинцам как к людям низшего класса. Должна быть политика добрососедства", - подчеркнула украинский депутат.

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А.Гопко также напомнила, что вопрос подписанного закона также будет поднимать вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время своего визита в Польшу 16 февраля.

В свою очередь, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция "Блока Петра Порошенко") выразил убеждение, что Верховной Раде не следует принимать зеркальные шаги на действия польской стороны.

"Надо понимать, какие полномочия имеет Конституционный трибунал в Польше. Если такие же, как у Конституционного суда Украины, и он может признать закон неконституционным, тогда получается более менее сбалансированная позиция", - выразил мнение украинский парламентарий.

В свою очередь, лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что ввиду проводимой польскими властями политики, не исключает территориальных претензий Польши к Украине.

"Возможно сегодня это звучит фантастически, но учитывая ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги Польши, я не исключаю высказываний о территориальных претензиях к Украине со стороны Польши", - сказал О.Ляшко журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник в Киеве, комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды подписать закон об Институте национальной памяти.

Как пример политик привел, что когда-то казалось невозможным нападение России на Украину. "Сегодня мы видим аннексию Крыма и оккупацию части Донбасс", - отметил О.Ляшко.

Для того, чтобы такой сценарий не был реализован, лидер Радикальной партии отметил, что "Украина должна быть сильной".

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Новости Украины, "Бандеровская идеология", Анджей Дуда, Анна Гопко, Верховная Рада, Закон об Институте национальной памяти, Польша, Президент Польши.
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