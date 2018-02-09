Убийство Бузины: судьи отказали защите и взяли перерыв

Коллегия судей Шевченковского районного суда Киева, который рассматривает дело об убийстве журналиста Олега Бузины, отказалась взять самоотвод и объявила перерыв в подготовительном заседании до 22 февраля. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Евгений Сидоров.

Судья отметил, что призыв защитников обвиняемых Дениса Полищука и Андрея Медведько о том, чтобы судьи взяли самоотвод, были расценены судом как заявление об отводе.

"Суд постановил, что заявление защитников об отводе состава коллегии судей не подлежит удовлетворению. В удовлетворении заявления защитников об отводе состава коллегии судей отказать", - сказал Сидоров.

В то же время председательствующий отметил, что в связи с занятостью судей по другим делам подготовительное заседание по этому делу переносится на 22 февраля на 10:00.

Как сообщалось, Бузину застрелили во дворе его дома на улице Дегтяревской в Киеве 16 апреля 2015 года.

В июне 2017 года столичная прокуратура завершила расследование этого преступления, после чего материалы уголовного производства были предоставлены сторонам для ознакомления.

Действия подозреваемых Полищука и Медведько квалифицированы п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение оружия) УК Украины. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Шевченковский суд Киеве 9 февраля начал подготовительное заседание по делу об убийстве Бузины, в ходе которого, в частности, адвокаты обвиняемых попросили судей взять самоотвод и назначить рассмотрение дела судом присяжных.