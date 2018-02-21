Адвокат Януковича хочет задать еще несколько вопросов Порошенко
Новости Украины: Защита будет ходатайствовать о повторном допросе Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича.
Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сторона защиты намерена ходатайствовать о повторном допросе президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
Как передает корреспондент, об этом адвокат заявил журналистам после досрочного завершения допроса Порошенко в Оболонском райсуде Киеве через систему видеоконференцсвязи.
"Мы будем заявлять повторное ходатайство о повторном вызове и допросе в качестве свидетеля Петра Алексеевича Порошенко. Я надеюсь, что у него освободится еще несколько часов времени в очень плотном рабочем графике и найдется возможность ответить на вопросы как защиты, так и обычных людей", - отметил он.
По словам Сердюка, у стороны защиты осталось еще много вопросов, которые были подготовлены Порошенко как свидетелю по данному делу.
"Есть вопросы, которые направлялись по электронной почте, вопросы простых людей, и каждый из них просил задать именно его вопрос президенту Украины", - добавил Сердюк.
"Было сделано все, чтобы максимально сузить допрос и свести его лишь к пылкой речи, которая не касалась сути дела", - резюмировал адвокат.