НАПК просит нардепа Мельничука рассказать о еще одной зарплате
Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции просит нардепа Сергея Мельничука объяснить факт занятия другой оплачиваемой деятельностью.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит народного депутата Украины Сергея Мельничука объяснить свое участие в составе исполнительного органа "МБР-Трейд". Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Для обеспечения реализации прав личности, которая привлекается к административной ответственности и которая имеет право подать объяснение и замечание к содержанию протокола, в НАПК приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук", - говорится в сообщении.
В Нацагентстве установили, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".
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"В этом случае есть факт нарушения лицом установленных законом ограничений о занятии другой оплачиваемой деятельностью", - добавили в НАПК.
Сергея Мельничука пригласили прибыть в Национальное агентство 28 февраля 2018 года в 10:00.
В агентстве также напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.