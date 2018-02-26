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НАПК просит нардепа Мельничука рассказать о еще одной зарплате

Сергей Мельничук
16:45 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Нацагентство по предотвращению коррупции просит нардепа Сергея Мельничука объяснить факт занятия другой оплачиваемой деятельностью.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) просит народного депутата Украины Сергея Мельничука объяснить свое участие в составе исполнительного органа "МБР-Трейд". Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Для обеспечения реализации прав личности, которая привлекается к административной ответственности и которая имеет право подать объяснение и замечание к содержанию протокола, в НАПК приглашен народный депутат Украины Сергей Мельничук", - говорится в сообщении.

В Нацагентстве установили, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которого распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".

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"В этом случае есть факт нарушения лицом установленных законом ограничений о занятии другой оплачиваемой деятельностью", - добавили в НАПК.

Сергея Мельничука пригласили прибыть в Национальное агентство 28 февраля 2018 года в 10:00.

В агентстве также напомнили, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

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Новости Украины, Зарплата, МБР-Трейд, НАПК, Нардеп, Объяснение, Сергей Мельничук.
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