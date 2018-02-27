Президенты Украины и Беларуси поговорили по телефону

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили предстоящий Первый форум регионов двух стран, запланированный в этом году в Гомеле. "Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.