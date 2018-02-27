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Президенты Украины и Беларуси поговорили по телефону

Петр Порошенко и Александр Лукашенко
16:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонной беседе обсудили предстоящий Первый форум регионов двух стран, запланированный в этом году в Гомеле. "Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Беларуси. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-белорусских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

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Новости Украины, Александр Лукашенко, Беларусь, Петр Порошенко, Президенты, Телефонный разговор, Украина.
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