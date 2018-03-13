В ГПУ заявили о новых доказательствах вины Рубана

У следователей есть аудио и видеодоказательства контактов главаря "ДНР" Александра Захарченко и руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке теракта.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, добавив, что сейчас в профильном институте СБУ продолжается экспертиза видео и аудиозаписей.

"Думаю, что на этой неделе экспертиза будет завершена. У нас есть доказательства, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - добавил он.

Луценко заявил, что все доказательства по делу Рубана будут обнародованы после завершения следствия.

"Когда следствие будет считать возможным, доказательства будут обнародованы. Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки загружают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание", - отметил Луценко.

По словам Луценко, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.