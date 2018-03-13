Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере Луценко рассказал о своих амбициях в политической сфере
Новости: Госдеп обвинил Россию в отравлении Скрипаля Госдеп обвинил Россию в отравлении Скрипаля
Новости: Свитолина проиграла Суарес Наварро на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе Свитолина проиграла Суарес Наварро на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе
Новости: В Испании обнаружены древние топоры невероятных размеров В Испании обнаружены древние топоры невероятных размеров
X

В ГПУ заявили о новых доказательствах вины Рубана

Юрий Луценко
06:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В ГПУ говорятоб имеющихся видеодоказательствах контактов Владимира Рубана с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

У следователей есть аудио и видеодоказательства контактов главаря "ДНР" Александра Захарченко и руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке теракта.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, добавив, что сейчас в профильном институте СБУ продолжается экспертиза видео и аудиозаписей.

Савченко вызывают на допрос в СБУ
Савченко вызывают на допрос в СБУЧитать полностью

"Думаю, что на этой неделе экспертиза будет завершена. У нас есть доказательства, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт", - добавил он.

Луценко заявил, что все доказательства по делу Рубана будут обнародованы после завершения следствия.

"Когда следствие будет считать возможным, доказательства будут обнародованы. Например, у нас есть видео, где автомобиль, которым руководит Рубан, пересекает нашу КПВВ, заезжает на территорию "ДНР", потом автоматчики Захарченко садятся за руль и в трех воинских частях Горловки загружают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан. Далее, все видели его задержание", - отметил Луценко.

Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические акты
Мосийчук заявил о попытках Рубана подбить военных на террористические актыЧитать полностью

По словам Луценко, у следствия есть серьезные доказательства в подтверждение того, что готовился теракт.

"То, что я знаю из материалов следствия - трупов могло быть сотни. Я знаком с материалами следствия. Могу вам сказать, что все очень серьезно. Все сомневаются, что версия председателя СБУ подтверждена. У нас есть очень серьезные доказательства, что речь шла о подготовке реального теракта, в том числе - с минометами, автоматами и гранатами", - заявил Луценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Арест Рубана, Владимир Рубан, ГПУ, Дело Рубана, Надежда Савченко, Оружие, Офицерский корпус, Терроризм, Юрий Луценко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Савченко не получала повестку на допрос в СБУ Луценко предлагает Бакулину сделку Савченко вызывают на допрос в СБУ

Последние новости

В Киеве построят современную музыкальную школу "Умный фломастер" из Киева профинансировали на Kickstarter Для десятых классов готовят проектный курс по естествознанию
Сегодня читают
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Он не сможет боксировать со мной": Линарес - о бое с Ломаченко
03 Эффективное очищение сосудов чесноком и лимоном
04 В Киеве на взятке поймали крупного налоговика
05 В Украине бумажные гривны заменят на монеты
Новости сегодня
07:06 Майки Гарсия: у Ломаченко свой путь
07:02 Гороскоп на сегодня, 13 марта 2018: все знаки зодиака
07:00 Знаменательные события в истории: 13 марта 2018 года
06:50 Гуттериш призывает к срочной эвакуации Восточной Гуты
06:46 Веселое настроение с утра: смешные анекдоты 13 марта
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга Какой будет реакция Нафтогаза при неуплате Газпромом долга
Новости: Адвокаты Кернеса: Доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства ГПУ недействительны
Новости: Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ Демократы требуют от Трампа новых санкций против РФ
Новости: Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок" Рецепт дня: оригинальный салат "Шерлок"
Добавить комментарий
0