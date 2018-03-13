Премьер-министр РФ прокомментировал газовый спор с Украиной

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что комментарии Европейского Союза и США по поводу спора компании "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" неуместны, поскольку носят "совершенно очевидный политический оттенок".

Как передает корреспондент в РФ, об это он заявил на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Все договоры, как говорят юристы, изменяются, возникают и в конечном счете заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке. В данном случае это судебный порядок. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений. На мой взгляд, крайне важно, чтобы все эти разбирательства происходили в рамках существующего правопорядка, который определили стороны, чтобы этим занимались сами спорящие стороны – "Газпром" и украинская сторона", - сказал Медведев.

По его словам, комментарии должностных лиц Евросоюза и США по поводу судебной тяжбы между "Газпромом" и "Нафтогазом" являются политическими.

"Что касается иных способов влияния на такие отношения, то, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это носит совершенно очевидный политический оттенок. Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из ЕС, и даже, что совсем парадоксально, из Госдепа США. Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между "Газпромом" и его украинским контрагентом отношения не имеют, и эти отношения нужно урегулировать в существующем правовом поле", - подчеркнул он.