Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что следствие имеет сотни часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко.

Об этом Геращенко рассказал в эфире Радио НВ.

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации, записей есть огромное количество", - сказал Геращенко.

По просьбе уточнить, сколько приблизительно записей, Геращенко ответил, что это сотни часов. А на вопрос, сколько из них опубликуют, сказал, что, по его мнению, не более часа-полтора, поскольку полная публикация записей может нарушить тайну следствия и помочь обвиняемым выстраивать свою позицию в суде.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины в ожидании допроса народного депутата Надежды Савченко по делу о задержании Владимира Рубана в четверг, 15 марта, поскольку на допрос во вторник она не явилась. Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.