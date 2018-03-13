Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости Украины: По словам Антона Геращенко, компромат на Владимира Рубана и Надежду Савченко собирали еще с лета
Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что следствие имеет сотни часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко.
Об этом Геращенко рассказал в эфире Радио НВ.
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"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации, записей есть огромное количество", - сказал Геращенко.
По просьбе уточнить, сколько приблизительно записей, Геращенко ответил, что это сотни часов. А на вопрос, сколько из них опубликуют, сказал, что, по его мнению, не более часа-полтора, поскольку полная публикация записей может нарушить тайну следствия и помочь обвиняемым выстраивать свою позицию в суде.
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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины в ожидании допроса народного депутата Надежды Савченко по делу о задержании Владимира Рубана в четверг, 15 марта, поскольку на допрос во вторник она не явилась. Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.
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В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.
Как же надоел уже этот толстый мешок с дерьмом со своими инсинуациями. Мерзость! Тебе до Нади как до неба!
гадя в залете