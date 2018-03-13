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Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко

Антон Геращенко
23:19 Вт, 13 Март 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: По словам Антона Геращенко, компромат на Владимира Рубана и Надежду Савченко собирали еще с лета

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявляет, что следствие имеет сотни часов записей по делу Владимира Рубана и Надежды Савченко.

Об этом Геращенко рассказал в эфире Радио НВ.

Савченко обещает явиться на допрос в СБУ, но при одном условии

"Документирование велось с лета прошлого года. По моей информации, записей есть огромное количество", - сказал Геращенко.

По просьбе уточнить, сколько приблизительно записей, Геращенко ответил, что это сотни часов. А на вопрос, сколько из них опубликуют, сказал, что, по его мнению, не более часа-полтора, поскольку полная публикация записей может нарушить тайну следствия и помочь обвиняемым выстраивать свою позицию в суде.

В ГПУ заявили о новых доказательствах вины Рубана

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины в ожидании допроса народного депутата Надежды Савченко по делу о задержании Владимира Рубана в четверг, 15 марта, поскольку на допрос во вторник она не явилась. Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

Савченко опубликовала фотографии с сессии ПАСЕ

В свою очередь Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей "наручный" вызов на допрос.

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Новости Украины, Антон Геращенко, Арест Рубана, Владимир Рубан, ГПУ, Дело Рубана, Надежда Савченко, Оружие, Офицерский корпус, Терроризм, Юрий Луценко.
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2 Комментария
  • Надежда 13.03.2018 23:31

    Как же надоел уже этот толстый мешок с дерьмом со своими инсинуациями. Мерзость! Тебе до Нади как до неба!

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