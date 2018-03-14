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МВД объявило в розыск "авторитета" из РФ Тюрина

Убийство Дениса Вороненкова
16:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Подозреваемый в убийстве Вороненкова "вор в законе" В. Тюрин ранее был гражданским мужем жены Д. Вороненкова Марии Максаковой.

Министерство внутренних дел объявило в розыск российского вора в законе Владимира Тюрина, которого столичная прокуратура подозревает в организации убийства экс-депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Соответствующая информация обнародована на сайте ведомства. Датой исчезновения в ведомстве отметили 10 октября 2017 года. Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что ГПУ направила ходатайство о международно-правовой помощи в РФ, которая предусматривает, среди прочего, вручение В. Тюрину подозрения в совершении умышленного убийства.

Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года возле гостиницы "Premier Palace" в Киеве. Убийца попал четыре раза в экс-депутата – Д. Вороненков скончался на месте, нападавший также был ранен и скончался в больнице. 9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Д. Вороненкова подозревают российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем жены Д. Вороненкова Марии Максаковой. Следствие считает, что В. Тюрин подконтрольный ФСБ РФ и заказал убийство Д. Вороненкова в обмен на преференции со стороны российских спецслужб к криминальным группировкам. Сам В. Тюрин опроверг свою причастность к этому преступлению.

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Новости Украины, Владимир Тюрин, Вор в законе, ГПУ, Денис Вороненков, МВД, Розыск, Убийство.
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