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Мининфраструктуры утвердило и.о. предправления УДП Чалого в должности главы

Дмитрий Чалый
23:09 Ср, 14 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Министерство инфраструктуры Украины заключило контракт с Дмитрием Чалым на три года.

Министерство инфраструктуры Украины приказом № 16-О от 7 марта 2018 года назначило Дмитрия Чалого председателем правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Изаил, Одесская обл.) сроком на три года на условиях контракта.

Согласно сообщению на странице предприятия в сети Facebook, в соответствии с приказом министерства № 139-О от 27 ноября 2017 года Д.Чалый исполнял обязанности председателя правления ЧАО "УДП" на период до принятия соответствующего решения высшим органом общества с 29 ноября 2017 года.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.

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Новости Украины, Дмитрий Чалый, Министерство инфраструктуры Украины, Одесская область, УДП.
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