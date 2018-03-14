Мининфраструктуры утвердило и.о. предправления УДП Чалого в должности главы

Министерство инфраструктуры Украины приказом № 16-О от 7 марта 2018 года назначило Дмитрия Чалого председателем правления ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Изаил, Одесская обл.) сроком на три года на условиях контракта.

Согласно сообщению на странице предприятия в сети Facebook, в соответствии с приказом министерства № 139-О от 27 ноября 2017 года Д.Чалый исполнял обязанности председателя правления ЧАО "УДП" на период до принятия соответствующего решения высшим органом общества с 29 ноября 2017 года.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Его флот насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов. Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.