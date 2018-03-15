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Савченко намерена взять Рубана на поруки

Владимир Рубан
11:46 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко заявила о намерении взять на поруки главу Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что три дня находилась в Страсбурге и говорила с европейскими политиками об освобождении украинских пленных. Об этом она заявила во время брифинга в четверг под зданием ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"Эти три дня я находилась в Европе. А именно в Страсбурге, не в Совете Европы, не в Парламентской Ассамблее Совета Европы, а именно в Европарламенте. Общалась я с европейскими политиками об освобождении наших пленных и политзаключенных из Российской Федерации", - заявила Савченко.

Она сообщила, что у нее было много встреч, но заметила, что могло бы быть больше, если бы не помешали внутренние проблемы в Украине.

"Я получила живую надежду на то, что в течение 5 месяцев от выборов президента в РФ до начала спортивных представлений в России или в другом месте, будет решен этот вопрос. Я очень в это верю", - сказала Савченко.

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет брать на поруки руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

"Я никогда в жизни не отрекалась и своих не сдавала. Ни в российском плену, и в Украине делать этого не буду. Я буду брать Владимира Рубана на поруки", - заявила Савченко.

Напомним, Савченко вызывали на допрос в СБУ 13 марта по делу Рубана, которого задержали в Донецкой области при попытке вывезти из оккупированной территории арсенал оружия, однако нардеп так и не прибыла к следователям.

Савченко могут обвинить в подготовке госпереворота

Затем Савченко сообщила, что узнала о вызове со СМИ, которые "не являются надежным источником информации", и добавила, что с 12 по 16 марта находится "с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС".

Нардеп также заявила, что об этой поездке она официально сообщила в первый отдел аппарата Верховной Рады, поэтому, по ее мнению, указанная информация была доступна СБУ.

Она также выразила пожелание, чтобы повестку о вызове в СБУ ей передали лично в руки. Однако пресс-секретарь председателя Верховной Рады заявил, что спикер Андрей Парубий не подписывал распоряжение о зарубежной командировке народного депутата Савченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 14 марта сказал, что будет вынужден внести представление на Савченко в Верховную Раду, если она не явится на допрос 15 марта.

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Новости Украины, Владимир Рубан, Допрос в СБУ, Надежда Савченко, Поездка в Страсбург, Поруки.
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