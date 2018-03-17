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Порошенко подписал санкции против Республики Гвинея-Бисау

СНБО
17:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях относительно Республики Гвинея-Бисау.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета безопасности ООН № 2048 (2012) относительно Республики Гвинея-Бисау".

Соответствующий указ (№70/2018) обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

В решении отмечается, что СНБО поддерживает предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 15 ноября 2017 года № 822-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины от 15 ноября 2017 года № 822-р.", - отмечается в решении СНБО.

Кабинету министров и СБУ поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

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Новости Украины, Гвинея-Бисау, Петр Порошенко, Санкции, СБУ, СНБО.
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