Порошенко убежден во вступлении Украины в ЕС через несколько лет

Президент Петр Порошенко убежден, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, сообщает президентская пресс-служба.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ.

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - отметил президент и подчеркнул, что "это касается и борьбы с коррупцией".

"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура", "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована, хотя впереди еще много работы".

"Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции", - считает президент.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - сказал Порошенко и отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров. Он выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.