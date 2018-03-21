В РФ отправлена нота в связи со здоровьем Сенцова

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому МИД в связи с ухудшением состояния здоровья незаконно заключенного украинца Олега Сенцова.

Об этом "5 канала" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Нам известно на данный момент, что состояние его здоровья ухудшилось. Мы срочно направили ноту в РФ, чтобы получить доступ и, если необходимо, предоставить доступ украинским врачам", - сообщила она.

По ее словам, Киев требует от России немедленно пустить украинского консула к политзаключенному Сенцову.

Беца отметила, что в каком именно состоянии сейчас Сенцов - неизвестно, ведь к нему никого не пускают. О том, что ему плохо, украинец сообщил лично в письме к сестре.