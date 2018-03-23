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Главы МИД Франции и Германии посетят Донбасс

Жан-Ив Ле Дриан и Павел Климкин
14:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава МИД Франции намерен посетить Украину вместе с немецким коллегой для продвижения Минского процесса.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) считает важным возобновление реализации Минских соглашений, а также анонсировал скорый совместный визит в Украину вместе с главой МИД Германии Хайко Масом в этом контексте.

"Я думаю, что сейчас как раз подходящий момент для возобновления реализации Минских соглашений. Немного времени остается до будущих выборов в Украине, в то же время мы увидели завершение определенных политических циклов в Германии и России. Я думаю, что это могло бы выступить для нас с определенными повторными или новыми обязательствами в Минском процессе. Я думаю, чтобы продвигать все это, я в скором времени вернусь в Украину в компании моего немецкого коллеги", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной встрече глав МИД в "нормандском формате" в ближайшее время.

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"Жаль, что мы не смогли сегодня поехать на Донбасс. Но мы договорились, что сделаем это с министром иностранных дел Германии. Мы поедем втроем. Важно не только осознать смысл российской агрессии, важно ее прочувствовать", - отметил Климкин.

Глава МИД Франции подтвердил позицию относительно непризнания аннексии Крыма и поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Ж.-И. Ле Дриан заявил, что совместно с Германией Франция будет продолжать давление на Россию в этом вопросе.

"Мы будем продолжать наши усилия, совместно с моим немецким коллегой, направленные на выполнение Минских соглашений. Мы будем продолжать давление на Россию, чтобы она также работала в рамках Минских соглашений", - подчеркнул министр.

"Для нас очевидным является в этой кризисной ситуации, кто является агрессором, а кто страдает от этой агрессии. Никакой двузначности быть не может. Исходя из этого, я призываю Украину к уважению и выполнению тех обязательств, которые она взяла на себя", - добавил глава МИД Франции.

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Новости Украины, Донбасс, Климкин, Ле Дриан, МИД Украины, Франция.
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