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Стали известны подробности е-декларации главы фракции БПП Герасимова
Новости Украины: Глава фракции БПП Герасимов в 2017 году потратил на обучение 375 тыс. грн.
Глава парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов задекларировал 246 984 грн заработной платы, полученной в 2017 году.
Об этом свидетельствует е-декларация политика.
Отметим, что в 2016 году его зарплата составила 157 027.
В то же время, жена народного депутата в прошлом году заработала 53,9 тысяч грн. Кроме того, глава пропрезидентской фракции сохраняет наличными 2,78 млн грн, 83 тысячи долларов и 22 тысячи евро.
Добавим, что А.Герасимов в 2017 году, согласно декларации, потратил 375 тысяч грн в виде платы за обучение.
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