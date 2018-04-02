Волкеру передали от правозащитников обращение по политзаключенным Кремля

Председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук передала в Вашингтоне спецпредставителю Госдепа США по делам Украины Курту Волкеру обращение относительно похищения, пыток и незаконного удерживания людей в ОРДЛО, Крыму и РФ. Об этом Матвийчук сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, в обращении Правозащитной повестки дня, подписанном более чем 50 общественными объединениями, среди которых правозащитники, экологи, профсоюзы, волонтеры, сервисные и экспертные организации со всей Украины, изложено "наше видение стратегических приоритетов в ходе переговоров с Россией".

"Курт Волкер сказал, что его тщательно изучит и даст ответ, - сообщает Матвийчук. - Обратила его внимание, что в "минских списках" до сих пор остается больше сотни людей. Среди них - военнослужащий Сергей Глондарь, журналист Станислав Асеев, и даже дети, например, школьник Ярослав Миронов. Я знаю родных, которые ждут их возвращения уже больше трех лет".

В то же время, отмечает председатель правления Центра гражданских свобод, "проблема в том, что эти списки неполные. По данным самих кремлевских республик, только в Донецке за прошлый год арестовали по подозрению в шпионаже и государственной измене 246(!) человек. Мы не знаем, кто эти люди и в каких условиях содержатся. Мы не знаем настоящего масштаба этого явления. Единственное, что мы знаем, что практика похищения, пыток и незаконного содержания людей на оккупированной территории Донбасса продолжается. Так же давно подвис вопрос освобождения политзаключенных, удерживаемых в России и оккупированном Крыму. В нашем списке #LetMyPeopleGo уже около 70-ти человек. Среди них режиссер Олег Сенцов, 19-летний студент Павел Гриб, правозащитник Эмир-Усеин Куку, крымский фермер Владимир Балух, журналист Роман Сущенко, крымскотатарский активист Нариман Мемедеминов и другие. Но это только верхушка айсберга. Мы не знаем настоящих цифр. Эти люди стали прямыми жертвами начатой Российской Федерацией гибридной войны. Но до сих пор не существует ни одной международной площадки для обсуждения их освобождения. Поэтому нужно ставить требование о включении в Минский процесс и этого вопроса".

В обращении Правозащитной повестки дня к Волкеру, в частности, предлагается: поставить требование относительно включения в Минский процесс вопроса о заключенных по политическим мотивам гражданах Украины в Российской Федерации и оккупированном Крыму, среди которых режиссер Олег Сенцов, крымский фермер Владимир Балух, правозащитник Эмир-Усеин Куку, крымскотатарский активист Нариман Мемедеминов и около 70-ти других людей, которые стали прямыми жертвами начатой Российской Федерацией войны; поставить вопрос относительно безотлагательной необходимости освобождения военнопленных и гражданских заложников для выполнения Минских договоренностей, среди которых военнослужащий Сергей Глондарь, журналист Станислав Асеев, несовершеннолетний школьник Ярослав Миронов и больше сотни других людей, а также прекращения практики похищения, пыток и незаконного содержания людей на оккупированной территории Донбасса; поддержать позицию правозащитных организаций Украины, что выборы на ныне оккупированной территории Донбасса возможны только при условии свободной работы украинских СМИ, обеспечения доступа на территорию украинских партий, возвращения вынужденных переселенцев, возобновления работы судов и правоохранительных органов и установления контроля над украинско-российской государственной границей; публично отстаивать позицию относительно невозможности амнистии тех людей, которые виновны в совершении международных преступлений.

Также правозащитники считают необходимым привлечь внимание власти Украины: к необходимости безотлагательного рассмотрения и принятия разработанного правозащитниками совместно с правительством законопроекта, который гармонизирует Уголовный кодекс с нормами международного гуманитарного и международного уголовного права; к неотложной необходимости создать единый межведомственный центр для документирования международных преступлений, совершаемых в ходе международного вооруженного конфликта; к необходимости разработать и начать реализацию принципов и форм переходного правосудия, которые включают правовые гарантии будущего примирения, привлечение виновных к ответственности, установление исторической правды, компенсирование жертвам вооруженного конфликта причиненного вреда и проведение институционных реформ, которые исключают возможность повторения конфликта; ввиду того, что на данный момент отсутствует международный формат переговоров относительно ситуации с соблюдением прав человека в Крыму и его деоккупации, провести консультации с правозащитниками, дипломатами и соответствующими институтами для поиска возможности его внедрения.