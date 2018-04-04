СБУ раскрыла дело о покушении на Мосийчука

В деле взрыва под стенами телеканала "Еспресо", в результате которого пострадал, в частности, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, задержан подозреваемый.

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге во вторник.

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто участвовал в организации и осуществлении данного террористического акта. На сегодня могу уверенно сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт, задержан один человек, другие находятся на "другой территории", мы все понимаем, где они", - сообщил глава СБУ.

По его словам, в ходе проведенных обысков работниками СБУ было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26 (реактивная противотанковая граната - ред.), гранаты, другие предметы и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

"Я не хочу раскрывать деталей, но я думаю, что в ближайшее время мой заместитель вместе с представителями прокуратуры проведут по этому поводу детальный брифинг", - прибавил Грицак.

Раньше нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму, и Украина в ближайшее время будет просить РФ о его экстрадиции.

Как сообщалось ранее, вечером 25 октября около здания телеканала "Еспресо" прозвучал взрыв, вследствие которого три человека пострадали, двое погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала.

Погибли охранник народного депутата и сотрудник МВД Украины подполковник Михаил Мормиль. Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ.