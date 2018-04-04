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СБУ раскрыла дело о покушении на Мосийчука

Василий Грицак
00:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Раньше нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму.

В деле взрыва под стенами телеканала "Еспресо", в результате которого пострадал, в частности, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, задержан подозреваемый.

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Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге во вторник.

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто участвовал в организации и осуществлении данного террористического акта. На сегодня могу уверенно сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт, задержан один человек, другие находятся на "другой территории", мы все понимаем, где они", - сообщил глава СБУ.

По его словам, в ходе проведенных обысков работниками СБУ было изъято несколько килограммов тротила, РПГ-26 (реактивная противотанковая граната - ред.), гранаты, другие предметы и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

"Я не хочу раскрывать деталей, но я думаю, что в ближайшее время мой заместитель вместе с представителями прокуратуры проведут по этому поводу детальный брифинг", - прибавил Грицак.

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Раньше нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Крыму, и Украина в ближайшее время будет просить РФ о его экстрадиции.

Как сообщалось ранее, вечером 25 октября около здания телеканала "Еспресо" прозвучал взрыв, вследствие которого три человека пострадали, двое погибли. Среди потерпевших народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала.

Погибли охранник народного депутата и сотрудник МВД Украины подполковник Михаил Мормиль. Этот инцидент правоохранители квалифицировали как теракт и передали дело в СБУ.

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